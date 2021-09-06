«Зенит» нашёл нового форварда в Шотландии

Колумбийский форвард Альфредо Морелос может покинуть «Глазго Рейнджерс» и перебраться в российскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты издания Todofichajes.

Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет петербургский «Зенит». Шотландский клуб готов расстаться с 25-летним форвардом, если за него заплатят 15 миллионов евро.

Сам Морелос уже заявил о желании сменить клубную прописку. Форвард хочет играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Альфредо принял участие в семи встречах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.