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Премьер-лига

«Зенит» нашёл нового форварда в Шотландии

06 Сентября 2021 • 10:09 Комментировать

Колумбийский форвард Альфредо Морелос может покинуть «Глазго Рейнджерс» и перебраться в российскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты издания Todofichajes.

Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет петербургский «Зенит». Шотландский клуб готов расстаться с 25-летним форвардом, если за него заплатят 15 миллионов евро.

Сам Морелос уже заявил о желании сменить клубную прописку. Форвард хочет играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Альфредо принял участие в семи встречах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Альфредо Морелос
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