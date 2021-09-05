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Премьер-лига

Свищёв назвал главное препятствие для работы Шевченко в России

05 Сентября 2021 • 17:46 Комментировать
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поделился прогнозом на потенциальную работу в России бывшего рулевого сборной Украины Андрея Шевченко. У молодого наставника, по мнению депутата, есть все качества для продуктивной работы на своей должности. Однако «проблема заключается в том, что Шевченко сейчас тоже может попасть под идеологический пресс Украины», - заявил Свищёв «Спорт-Экспрессу».

При этом депутат добавил, что сам экс-тренер сборной Украины только положительно относился к России.

Напомним, что Андрей Шевченко со своим штабом остались без работы после окончания Евро-2020, где сборная Украины пробилась в число восьми лучших команд турнира.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины Дмитрий Свищев
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