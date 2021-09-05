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​«Спартак» отказался подписывать Макарчука из-за агента

05 Сентября 2021 • 15:21 Комментировать

Левый защитник Артём Макарчук, выступающий за «Балтику», до закрытия летнего трансферного окна не перейдёт в «Спартак», несмотря на появляющуюся информацию. Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», трансферу помешали «неадекватные аппетиты агента игрока».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Артёма Макарчука в 350 тысяч евро. Футболист выступает за «Балтику» с лета 2019 года. За это время защитник провёл 97 матчей, в которых записал на свой счёт 4 гола и 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Трансферы футбола - лето 2021 Артём Макарчук
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