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​«Спартак» сделал предложение по Глебову

05 Сентября 2021 • 13:10 Комментировать

До закрытия трансферного окна в России остаётся несколько дней. «Спартак» рассчитывает успеть усилиться Данилом Глебовым. Как сообщает журналист Максим Алланазанов в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», «красно-белые» уже сделали предложение «Ростову» по Глебову. Впрочем, вероятность осуществления этой сделки низкая, поскольку ростовчане не отпустят игрока, если никем его не заменят.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего Данила Глебова в 3 миллиона евро. За «Ростов» полузащитник выступает с января 2019 года. Предыдущим его клубом был махачкалинский «Анжи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Данил Глебов Трансферы футбола - лето 2021
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