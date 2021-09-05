Сердар Азмун остался в «Зените» на сезон 2021/2022, несмотря на предложения, которые поступали в клуб. Следующим летом питерцы уже не смогут удерживать Азмуна, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщает Il Corriere dello Sport, Азмун может перебраться в «Рому» на правах свободного агента. Иранский форвард нравится главному тренеру римлян Жозе Моуринью ещё со времён его работы в «Тоттенхэме». Сердар может стать усилением линии атаки «Ромы» на фоне вероятного возвращения Борхи Майораля в «Реал» после аренды.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего Сердара Азмуна в 25 миллионов евро.