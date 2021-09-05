«Милан» и ЦСКА достигли договорённости по переходу Самуэля Кастильехо. Об этом информирует milanlive.it со ссылкой на информацию журналиста Карло Пеллегатти на его канале в YouTube.

По словам Пеллегатти, московский и миланский клубы договорились об аренде Кастильехо без прописанной опции выкупа. Теперь всё зависит от самого футболиста – 26-летний испанец решает, стоит ли ему отправляться в Россию.

Самуэль Кастильехо ранее не был включён в заявку «Милана» на групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что летнее трансферное окно в России закрывается в ближайший вторник, 7 сентября.