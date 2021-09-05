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​«Милан» и ЦСКА договорились: Кастильехо решает, ехать ли в Россию слухи

05 Сентября 2021 • 09:09 Комментировать

«Милан» и ЦСКА достигли договорённости по переходу Самуэля Кастильехо. Об этом информирует milanlive.it со ссылкой на информацию журналиста Карло Пеллегатти на его канале в YouTube.

По словам Пеллегатти, московский и миланский клубы договорились об аренде Кастильехо без прописанной опции выкупа. Теперь всё зависит от самого футболиста – 26-летний испанец решает, стоит ли ему отправляться в Россию.

Самуэль Кастильехо ранее не был включён в заявку «Милана» на групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что летнее трансферное окно в России закрывается в ближайший вторник, 7 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Самуэль Кастильехо Трансферы футбола - лето 2021
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