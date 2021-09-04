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​Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались в Твери

04 Сентября 2021 • 23:05 Комментировать (2)

Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались в Твери. Об этом информирует телеграм-канал Baza. Официально пострадал один человек, хотя судя по появившимся видеозаписям пострадавших больше. 11 человек, которые не успели убежать с места драки, были задержаны полицейскими.

В то же время телеграм-канал «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА» сообщил о том, что по итогам драки один из фанатов «Зенита» получил серьёзную травму – перелом позвоночника.

Стоит сказать, что в субботу в Твери календарный матч первенства ФНЛ-2 (третий по рангу футбольный дивизион России) проводил «Зенит-2». Питерцы сыграли вничью с клубом «Тверь» - 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (2)
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JUMPER
04 Сентября 2021 в 23:40
свиней на дыбу...)))
Dimonorunov
04 Сентября 2021 в 23:31
монопенисуально
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