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Премьер-лига

​С «Матч ТВ» и Okko за права на показ матчей РПЛ поборется ещё один сервис

04 Сентября 2021 • 18:33 Комментировать

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждается борьба за права на показ матчей РПЛ со следующего сезона. Сообщалось о том, что конкуренцию «Матч ТВ» составит Okko. Теперь журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» написал о третьем претенденте. Речь идёт о видеосервисе Start, которым занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.

По данным журналиста, фигурирующие в СМИ суммы контракта не пугают Start, и сервис будет бороться за возможность показывать матчи чемпионата России.

Ранее в РПЛ сообщали, что «Матч ТВ» в рамках текущего договора имеет приоритетное право сделать и обсудить новое предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Матч ТВ окко спорт Start
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