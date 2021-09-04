​С «Матч ТВ» и Okko за права на показ матчей РПЛ поборется ещё один сервис

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждается борьба за права на показ матчей РПЛ со следующего сезона. Сообщалось о том, что конкуренцию «Матч ТВ» составит Okko. Теперь журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» написал о третьем претенденте. Речь идёт о видеосервисе Start, которым занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.

По данным журналиста, фигурирующие в СМИ суммы контракта не пугают Start, и сервис будет бороться за возможность показывать матчи чемпионата России.

Ранее в РПЛ сообщали, что «Матч ТВ» в рамках текущего договора имеет приоритетное право сделать и обсудить новое предложение.