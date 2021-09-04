Джорджевич согласовал контракт с клубом из Дании

Черногорский форвард Лука Джорджевич, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Дании. Об этом рапортует Metaratings.ru.

Новым местом работы нападающего станет клуб «Вайле». По данным источника, стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового договора.

Ранее сообщалось, что Джорджевич может остаться в РПЛ. Интерес к игроку проявляли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

В сезоне-2021/2022 чемпионата России Лука сыграл 14 матчей и забил два гола.