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Премьер-лига

Агент Анджорина прокомментировал переход игрока в «Локомотив» эксклюзив

04 Сентября 2021 • 16:42 Комментировать

Отец и агент полузащитника Фаустино Анджорина Шериф Анджорин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» рассказал о трансфере футболиста в московский «Локомотив».

«Мы рады, что Тино уже в Москве. Решение, на самом деле, было несложным. Мы все прекрасно знаем, какой Москва фантастический город, мы же видели и чемпионат мира, который здесь проходил. У «Локомотива» большие амбиции, как и у Фаустино, поэтому мы считаем, что это может быть идеальный союз, причем, как мне кажется, долгосрочный. Тино уже познакомился с Москвой и влюбился в этот замечательный город.

Анджорин будет выступать в аренде за «железнодорожников» на протяжении сезона-2021/2022. Правами на 19-летнего футболиста владеет лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фаустино Анджорин
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