Ларссон: «У «Спартака» были предложения, но клуб решил меня оставить»

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о предложениях, которые получал клуб по его трансферу.

«Клуб действительно имел предложения, но в итоге было принято решение оставить меня. «Спартак» - мой работодатель, поэтому я обязан уважительно относиться к ним. Сейчас все мои мысли об игре за «красно-белых». Команда попала в Лигу Европы, это хорошая возможность заявить о себе», - передает слова шведского нападающего FotbollsKanalen.

Джордан защищает цвета «народной команды» с 2019 года. Срок действия трудового соглашения скандинава со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2022/2023.