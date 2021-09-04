Известна степень серьёзности травмы Фомина

Хавбек Даниил Фомин, выступающий на клубном уровне за московское «Динамо», избежал серьезного повреждения, утверждают журналисты Sport24. Игрок начал испытывать болезненные ощущения в спине в расположении сборной России. Из-за этого футболист был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в «Динамо».

В клубе Даниил прошел медобследование, которое не выявило серьезных проблем. Таким образом, Фомин сможет помочь «бело-голубым» в предстоящем матче Премьер-лиги против «Нижнего Новогорода».

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл шесть поединков, в которых отличился четырьмя забитыми мячами (три – с пенальти).