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Премьер-лига

Стала известна позиция «Спартака» по главному тренеру Витории

04 Сентября 2021 • 14:19 Комментировать (1)

Московский «Спартак» не собирается увольнять португальца Руя Виторию с поста наставника команды, несмотря на неудачное начало сезона-2021/2022. Об этом в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» заявил представитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

По его словам, тренер пользуется полным доверием со стороны владельцев. Зеленов также заявил, что сегодня, 4 сентября, Витория провел встречу с руководством, на которой стороны обсудили варианты выхода из сложившейся ситуации.

После шести туров чемпионата России «Спартак» набрал семь баллов и занимает лишь десятое место в таблице.

В Лиге чемпионов «красно-белые» выступили неудачно, не сумев преодолеть квалификацию. В третьем раунде москвичи проиграли «Бенфике» с общим счетом 0:4.

«Спартак» планирует сменить главного тренера в перерыве на матчи сборной России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
04 Сентября 2021 в 14:36
это правильно !!!
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