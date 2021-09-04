Захарян сделал выбор между «Зенитом» и Европой

Талантливый хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян появился в очередном выпуске популярного ютуб-канала «Красава». В беседе с Евгением Савиным 18-летний игрок ответил на вопрос о возможном переходе в петербургский «Зенит».

«Зенит»? Нет, я хотел бы играть в Европе. 100%», - заявил полузащитник.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». Полузащитника стали привлекать к матчам за первую команду «бело-голубых» с 2020 года. В чемпионате России Арсен провел в общей сложности 19 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.