Защитник ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии

19-летний игрок московского ЦСКА Вадим Карпов близок к переезду из российской Премьер-лиги в болгарский чемпионат, об этом сообщает на своих страницах Sport24.

Согласно сведениям источника, 19-летнего футболиста желает подписать софийская «Славия». В настоящий момент стороны обсуждают арендное соглашение до окончания сезона.

Напомним, что осенью прошлого года Карпов заключил с «армейцами» новый долгосрочный договор, рассчитанный до 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России защитник провел 12 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил желтую карточку.