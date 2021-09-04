Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 134 Комментарии
Премьер-лига

Защитник ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии

04 Сентября 2021 • 09:31 Комментировать

19-летний игрок московского ЦСКА Вадим Карпов близок к переезду из российской Премьер-лиги в болгарский чемпионат, об этом сообщает на своих страницах Sport24.

Согласно сведениям источника, 19-летнего футболиста желает подписать софийская «Славия». В настоящий момент стороны обсуждают арендное соглашение до окончания сезона.

Напомним, что осенью прошлого года Карпов заключил с «армейцами» новый долгосрочный договор, рассчитанный до 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России защитник провел 12 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Славия София Вадим Карпов Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
09:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии
00:09 · Россия. Премьер-лига
​Дуглас Сантос высказался после продления контракта с «Зенитом»
03 Сентября
22:57 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина, по которой «Милан» не вступил в переговоры по Кварацхелии слухи
22:42 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев подтвердил, что «Зенит» предлагал за Влашича 35 млн евро
20:22 · Россия. Премьер-лига
​Отец Марадишвили объяснил, почему игрок захотел сменить ЦСКА на «Локомотив» 1
20:14 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пока не делал предложение «Милану» по Кастильехо
19:47 · Россия. Премьер-лига
Бабаев исключил возможность подписания Миранчука и Жиркова
19:41 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Анджорин поблагодарил Лоськова
18:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В нашей стране вводить потолок зарплат бессмысленно»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» продолжит карьеру в чемпионате Греции
17:39 · Россия. Премьер-лига
Бабаев – об уходе Марадишвили: «Футболист обозначил своё желание перейти в «Локомотив»
17:23 · Россия. Премьер-лига
РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом 2
16:33 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что общается с Гризманном
16:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов арендовать Кастильехо 1
Все новости
Рекомендуем
 