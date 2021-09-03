Хвичу Кварацхелии минувшим летом слухи связывали со многими европейскими клубами, но в итоге он остался в «Рубине». Одним из клубов, проявлявших интерес к хавбеку казанской команды, был итальянский «Милан». Впрочем, до предложения и предметных переговоров по трансферу дело так и не дошло.

Как сообщает на своих страницах CalcioMercato, предметные переговоры по поводу трансфера Хвичи Кварацхелии «Милан» не начал, поскольку «Рубин» просил не менее 20 миллионов евро за футболиста.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt на сегодняшний день оценивает Хвичу Кварацхелию в 18 миллионов евро.