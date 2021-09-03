​Отец Марадишвили объяснил, почему игрок захотел сменить ЦСКА на «Локомотив»

В четверг вечером было официально объявлено о переходе Константина Марадишвили из ЦСКА в «Локомотив». Отец полузащитника, Коба Марадишвили, объяснил желание футболиста сменить один московский клуб на другой.

В интервью для sport24 Коба Марадишвили сообщил, что в «Локомотиве» его сын будет зарабатывать больше, однако сумма оклада не была ключевым моментом для футболиста.

«Речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития», - объяснил отец 21-летнего полузащитника.

Напомним, что трудовое соглашение между Константином Марадишвили и «Локомотивом» рассчитано на пять сезонов. За «железнодорожников» полузащитник заявлен под номером 5.