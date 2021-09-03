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Премьер-лига

​ЦСКА пока не делал предложение «Милану» по Кастильехо

03 Сентября 2021 • 20:14 Комментировать

Под занавес летней трансферной кампании в Россию может прибыть достаточно квалифицированный футболист. Речь идёт о вингере «Милана» Самуэле Кастильехо, являющемся воспитанником «Малаги».

По данным «Спорт-Экспресса», ЦСКА пока не направлял «Милану» официальное предложение по аренде Кастильехо. Впрочем, до закрытия трансферного окна в России остаётся 4 дня, и сделка вполне реальна.

Три года назад «Милан» заплатил за Самуэля Кастильехо «Вильярреалу» 21,3 миллиона евро (данные transfermarkt). Сейчас 26-летнего игрока оценивают в 8 миллионов евро.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Самуэль Кастильехо Трансферы футбола - лето 2021
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