​ЦСКА пока не делал предложение «Милану» по Кастильехо

Под занавес летней трансферной кампании в Россию может прибыть достаточно квалифицированный футболист. Речь идёт о вингере «Милана» Самуэле Кастильехо, являющемся воспитанником «Малаги».

По данным «Спорт-Экспресса», ЦСКА пока не направлял «Милану» официальное предложение по аренде Кастильехо. Впрочем, до закрытия трансферного окна в России остаётся 4 дня, и сделка вполне реальна.

Три года назад «Милан» заплатил за Самуэля Кастильехо «Вильярреалу» 21,3 миллиона евро (данные transfermarkt). Сейчас 26-летнего игрока оценивают в 8 миллионов евро.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в чемпионате России.