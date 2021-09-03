В главных слухах недели вы узнаете, как «Зенит» может получить три очка в первом же матче Лиги чемпионов, кто наложил вето на трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал», и какие условия «Барселона» поставила перед Рональдом Куманом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» может получить 3 очка в Лиге чемпионов

Ситуация с матчем Лиги чемпионов «Челси» - «Зенит» остаётся неопределённой. Из-за действующих в Англии коронавирусных ограничений существует риск того, что представители питерского клуба не смогут въехать в страну, избежав десятидневного карантина. Поговаривают, что «Челси» добивается получения для делегации «Зенита» специального разрешения. В противном случае лондонцам придётся принимать соперника в другой стране на другом поле.

«Челси» должен определиться с местом проведения матча в ближайшие часы. По слухам, есть вероятность того, что лондонцы не закроют этот вопрос вовремя, и тогда УЕФА за срыв матча по вине хозяев может присудить техническую победу «Зениту». Верится в такой сценарий с трудом, но всё же.

«Манчестер Юнайтед» не хотел подписывать Роналду

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это красивая история, но всё могло сложиться иначе. Слухи говорят о том, что «красные дьяволы» не хотели подписывать Роналду. Включиться в борьбу за звёздного португальца манкунианцы решили только тогда, когда поняли, что Криштиану близок к переходу в «Манчестер Сити». Боссы «МЮ» якобы боялись новой волны протестов со стороны фанатов на фоне своего бездействия в условиях трансфера Роналду в стан «шумных соседей». Тогда Эд Вудворд убедил руководство и спонсоров в целесообразности возвращения Криштиану, в том числе в плане пиара и финансов.

Эмир Катара посадил Мбаппе в золотую клетку

Килиан Мбаппе не ушёл из «ПСЖ» минувшим летом, несмотря на своё желание перейти в «Реал» и действия мадридского клуба в направлении осуществления этого трансфера. В слухах фигурировали разные суммы – 180, 200, 220 миллионов евро – но парижане так и не отпустили Мбаппе. Поговаривают, что вето на трансфер Килиана наложил лично эмир Катара Хамад Аль-Тани. Дело в том, что он хочет видеть в атакующей линии «ПСЖ» трио Мбаппе – Неймар – Месси в текущем сезоне.

Претенденты на Холанна недовольны аппетитами Райолы

Следующим летом Эрлинг Холанн может быть выкуплен у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро. Подписать норвежца захотят многие европейские гранды, но ситуацию усложняют аппетиты Мино Райолы. По слухам, агент запрашивает для Холанна зарплату в 50 миллионов евро. Это почти 1 миллион евро в неделю! Кроме того, Райола хочет лично получить 40 миллионов в качестве комиссионных.

«Барселона» поставила условия перед Куманом

В СМИ просочилась информация о том, что Рональд Куман уже начал обсуждать с руководителями «Барселоны» новый контракт. Поговаривают, что боссы «сине-гранатовых» поставили перед тренером три условия для продолжения сотрудничества. Первое условие – «Барселона» должна показывать красивый футбол. Второе условие – «Барселона» должна бороться за главные трофеи. Третье условие – Куман должен следовать стратегии, установленной клубом, в частности раскрывать некоторых молодых игроков.