Агент футболиста «Фенербахче» Стивен Бек прокомментировал корреспонденту «Евро-Футбол.ру» Сергею Румянцеву интерес от клубов РПЛ к нападающему «Фенербахче» Брайту Оссеи-Самуэлю.

«Действительно, я разговаривал с несколькими клубами, названия которых я сказать не могу. Они были заинтересованы в Брайте, но «Фенербахче» установил ценник в 10 миллионов евро. Для команд из России это оказалось много», - заявил представитель.

Напомним, что Оссеи-Самуэль перешёл в «Фенербахче» из «КПР» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.