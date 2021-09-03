Тульский «Арсенал» отрапортовал об отставке Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера команды. Освободившееся место занял известный черногорский специалист Миодраг Божович, сообщается на официальном сайте «оружейников».

Контракт 53-летнего тренера с аутсайдером Премьер-лиги рассчитан на два года.

Божович имеет огромный опыт работы в России. Он тренировал «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Крылья Советов». Примечательно, что черногорец уже работал в Туле – в сезоне-2017/2018.

После шести туров «Арсенал» занимает 15 строчку в таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет с московским ЦСКА.