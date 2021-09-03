Гаджиев: Лимит на легионеров сейчас важнее потолка зарплат

Российский тренер Гаджи Гаджиев, который ранее работал с рядом отечественных клубов, заявил, что пока не поддерживает введение потолка зарплат в российской Премьер-лиге.

Точнее, Гаджиев считает, что руководству лиги сначала нужно решить вопрос с отменой лимита на легионеров, который, по его мнению, куда более важен. «Если мы потеряем качественных легионеров в связи с введением потолка зарплат, тогда будут играть наши бревна и качество футбола упадет», - прокомментировал ситуацию тренер в интервью Sport24.

Напомним, что ранее противоположную позицию занял почетный президент РФС Вячеслав Колосков.