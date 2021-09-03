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Премьер-лига

Божович может сменить Парфёнова в «Арсенале»

03 Сентября 2021 • 12:09 Комментировать

Черногорский специалист Миодраг Божович может вернуться к работе в российском чемпионате. Об этом сообщают журналисты «Спорт-экспресса».

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 53-летнего наставника проявляет «Арсенал». Миодраг может сменить у руля тульской команды российского тренера Дмитрия Парфёнова.

Стоит отметить, что Божович уже работал с «оружейниками» в сезоне-2017/2018.

По итогам шести туров тульская команда, набрав четыре балла, занимает предпоследнее место в таблице Премьер-лиги.

Следующий поединок «Арсенал» сыграет на своем поле против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Дмитрий Парфёнов Арсенал Тула
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