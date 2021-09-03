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Премьер-лига

«Урал» объявил о возвращении Мамина официально

03 Сентября 2021 • 11:56 Комментировать

24-летний защитник Артём Мамин досрочно вернулся в екатеринбургский «Урал» из аренды в «Томи». Об этом отрапортовала пресс-служба представителя российской Премьер-лиги.

Напомним, что игрок был арендован «Томью» в летнее трансферное окно. Он принял участие в семи поединках первенства ФНЛ, в которых получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

«Урал» провально начал новый сезон чемпионата России. В шести турах команда из Екатеринбурга набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу.

Следующий поединок «Урал» проведет на выезде против казанского «Рубина». Встреча пройдет в понедельник, 13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
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