24-летний защитник Артём Мамин досрочно вернулся в екатеринбургский «Урал» из аренды в «Томи». Об этом отрапортовала пресс-служба представителя российской Премьер-лиги.

Напомним, что игрок был арендован «Томью» в летнее трансферное окно. Он принял участие в семи поединках первенства ФНЛ, в которых получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

«Урал» провально начал новый сезон чемпионата России. В шести турах команда из Екатеринбурга набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу.

Следующий поединок «Урал» проведет на выезде против казанского «Рубина». Встреча пройдет в понедельник, 13 сентября.