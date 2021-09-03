Геркус: «В «Спартаке» хаос и истерика, этот год потерян»

Илья Геркус, ранее занимавший пост гендиректора московского «Локомотива», поделился своим мнением о ситуации в другом столичном клубе – «Спартаке».

«В клубе хаос и истерика. «Спартаку» нужно успокоиться, выдохнуть и понять, что этот год потерян. От этого уже выстраивать планирование», - поведал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

«Красно-белые» провально стартовали в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. В шести турах команда набрала лишь семь очков и занимает десятое место в таблице. Вице-чемпион России также неудачно выступил в Лиге чемпионов, не сумев пробиться в групповой раунд через квалификацию. «Спартак» по сумме двух матчей без шансов уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2, 0:2).

После неудач на старте сезона поползли слухи о возможной отставке португальца Руя Витории с поста наставника команды.