Азмун назвал европейские клубы, в которые мог перейти летом

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», рассказал о том, какие европейские клубы проявляли интерес к нему в период летнего трансферного окна.

«У меня действующее соглашение с «Зенитом». Я ничего не смогу сделать, даже если захочу уйти. Были предложения от «Лиона», «Тоттенхэма», «Байера» и «Ромы». «Зенит» отказал всем этим клубам. Думаю, я смогу сменить команду только следующим летом», - передает слова бомбардира Persian Soccer.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний нападающий отметился пятью забитыми мячами в шести встречах. Его контракт с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.