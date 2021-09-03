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Премьер-лига

Азмун назвал европейские клубы, в которые мог перейти летом

03 Сентября 2021 • 11:28 Комментировать

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», рассказал о том, какие европейские клубы проявляли интерес к нему в период летнего трансферного окна.

«У меня действующее соглашение с «Зенитом». Я ничего не смогу сделать, даже если захочу уйти. Были предложения от «Лиона», «Тоттенхэма», «Байера» и «Ромы». «Зенит» отказал всем этим клубам. Думаю, я смогу сменить команду только следующим летом», - передает слова бомбардира Persian Soccer.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний нападающий отметился пятью забитыми мячами в шести встречах. Его контракт с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.

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Сердар Азмун
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