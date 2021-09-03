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Премьер-лига

Геркус рассказал о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по братьям Миранчукам

03 Сентября 2021 • 10:43 Комментировать (1)

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился инсайдами касательно интереса «Манчестер Юнайтед» к Антону и Алексею Миранчукам.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» бывший владелец «железнодорожников» заявил, что выходил с английским клубом на связь перед чемпионатом мира в России. По его словам, представители «МЮ» узнавали, готовы ли москвичи отпустить братьев Миранчуков.

 Как оказалось, инициаторами срыва переговоров стали сами футболисты. «Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. Сейчас я думаю, что это была ошибка», - прокомментировал Геркус.

Впрочем, футбольный чиновник отметил, что братьям вряд ли бы удалось сходу закрепиться в составе манкунианцев. Отметим, что годами позже Алексей Миранчук всё же перебрался в Европу, а именно в «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Илья Геркус Алексей Миранчук Антон Миранчук
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Комментарии (1)
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Odessa83234
03 Сентября 2021 в 11:41
Г-н Геркус - владелец «железнодорожников»!!! )))))))))
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