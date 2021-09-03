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Премьер-лига

Шиманьски травмировался в расположении сборной Польши

03 Сентября 2021 • 08:47 Комментировать

Польский хавбек Себастиан Шиманьски получил травму в расположении национальной сборной. В связи с этим футболист досрочно вернулся в расположение московского «Динамо».

Согласно сведениям «Спорт-экспресса», повреждение не носит серьезного характера. «Бело-голубые» рассчитывают, что игрок сможет полностью восстановиться к поединку седьмого тура российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Игра запланирована на 12 сентября.

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний польский полузащитник провел шесть матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Себастиан Шиманьски
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