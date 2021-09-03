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Премьер-лига

«Ахмат» подписал защитника «Зальцбурга» официально

03 Сентября 2021 • 08:40 Комментировать

Защитник «Зальцбурга» Дарко Тодорович продолжит свою карьеру в российской Премьер-лиге. Новым местом работы 24-летнего боснийского футболиста стал грозненский «Ахмат». Стороны заключили арендное соглашение до конца текущего сезона, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

После завершения аренды грозненский клуб сможет выкупить права на игрока.

В минувшем сезоне Дарко выступал на правах аренды за «Хайдук». Он принял участие в 26 матчах чемпионата Хорватии, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален.

По итогам шести туров РПЛ «Ахмат» занимает восьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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