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Премьер-лига

​В Бразилии попросили ФИФА наказать Клаудиньо и Малкома дисквалификацией

02 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать

Клубы Премьер-лиги Англии из-за эпидемиологической ситуации не отпустили в сборную Бразилии ряд игроков, а «Зенит» в первый день осени решил отозвать в клуб Малкома и Клаудиньо. Как сообщает Ole со ссылкой на Globo Esporte, в Бразильской конфедерации футбола хотят добиться того, чтобы клубы не смогли использовать этих игроков в течение пяти дней после завершения паузы на матчи сборных. Если ФИФА удовлетворит эту просьбу, Малком и Клаудиньо рискуют пропустить игры «Зенита» против «Ахмата» и «Челси».

В среду Бразильская конфедерация футбола официально объявила о подаче жалобы в ФИФА на фоне действий «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Клаудиньо
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