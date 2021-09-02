​В Бразилии попросили ФИФА наказать Клаудиньо и Малкома дисквалификацией

Клубы Премьер-лиги Англии из-за эпидемиологической ситуации не отпустили в сборную Бразилии ряд игроков, а «Зенит» в первый день осени решил отозвать в клуб Малкома и Клаудиньо. Как сообщает Ole со ссылкой на Globo Esporte, в Бразильской конфедерации футбола хотят добиться того, чтобы клубы не смогли использовать этих игроков в течение пяти дней после завершения паузы на матчи сборных. Если ФИФА удовлетворит эту просьбу, Малком и Клаудиньо рискуют пропустить игры «Зенита» против «Ахмата» и «Челси».

В среду Бразильская конфедерация футбола официально объявила о подаче жалобы в ФИФА на фоне действий «Зенита».