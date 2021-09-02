Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Премьер-лига

​Из сборной России уехал ещё один футболист

02 Сентября 2021 • 23:23 Комментировать (1)

Ещё один футбол покинул лагерь сборной России. Пресс-служба команды сообщила, что из-за болей в спине в расположение «Динамо» был отправлен полузащитник Даниил Фомин. В клубе футболист пройдёт дополнительное обследование и будет лечиться.

Отметим, что в среду вечером в матче против Хорватии (ничья 0:0) Даниил Фомин участия не принимал. Впереди у сборной России ещё два сентябрьских матча в рамках отбора на чемпионат мира. Сначала команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Кипром, а затем в родных стенах примет Мальту.

На текущий момент сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей.

Ранее сборная России сообщала об отъезде Сергея Песьякова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Даниил Фомин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Сентября 2021 в 23:42
Жалко , я хотел его увидеть в сборной , расхваливали его , как самобытного игрока , за Динамо не слежу поэтому не знаю его .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
00:08 · Россия. Премьер-лига
Анджорин прилетел в Москву видео
02 Сентября
23:40 · Россия. Премьер-лига
Каземиро - о решении «Зенита» отозвать своих игроков из сборной Бразилии: «Это неприятный инцидент»
23:38 · Россия. Премьер-лига
​В Бразилии попросили ФИФА наказать Клаудиньо и Малкома дисквалификацией
23:23 · Россия. Премьер-лига
​Из сборной России уехал ещё один футболист 1
23:20 · Россия. Премьер-лига
Смородская – о трансфере Марадишвили: «Он не стоит таких денег»
22:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» исключил Зе Луиша из заявки на сезон 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили: «Для меня было честью биться за великий клуб ЦСКА» 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
​Руй Витория сходил на хоккей фото
21:46 · Россия. Премьер-лига
​Okko готов объединиться с Первым каналом в борьбе за показ матчей РПЛ
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Марадишвили стал игроком «Локомотива» 1 официально
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе перешёл в «Урал» официально
20:56 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» анонсировал переход Марадишвили
20:49 · Россия. Премьер-лига
​Прядкин заявил, что у РПЛ нет предложения от Okko
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Отец Влашича: «ЦСКА отклонил предложение «Зенита» в 35 млн евро»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков – о новичках «Локомотива»: «Слышал, клуб потратил 30 миллионов»
Все новости
Рекомендуем
 