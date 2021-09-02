​Из сборной России уехал ещё один футболист

Ещё один футбол покинул лагерь сборной России. Пресс-служба команды сообщила, что из-за болей в спине в расположение «Динамо» был отправлен полузащитник Даниил Фомин. В клубе футболист пройдёт дополнительное обследование и будет лечиться.

Отметим, что в среду вечером в матче против Хорватии (ничья 0:0) Даниил Фомин участия не принимал. Впереди у сборной России ещё два сентябрьских матча в рамках отбора на чемпионат мира. Сначала команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Кипром, а затем в родных стенах примет Мальту.

На текущий момент сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей.

Ранее сборная России сообщала об отъезде Сергея Песьякова.