В клубном футболе наступила пауза на матчи сборных. В четверг вечером Руй Витория решил посетить матч «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге. Соответствующую публикацию главный тренер футбольного «Спартака» сделал на своей страничке в «Твиттере».

«Болеем за нашу хоккейную команду! Фантастический опыт», - написал Витория.

Отметим, что хоккейная команда «Спартака» в четверг обыграла «Адмирал» со счётом 4:1.

Футбольный «Спартак» плохо начал новый сезон, набрав лишь семь очков в шести стартовых турах чемпионата. Как следствие, команда Руя Витории занимает только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.