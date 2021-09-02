​Okko готов объединиться с Первым каналом в борьбе за показ матчей РПЛ

Появилась новая информация касательно борьбы за показ матчей российской Премьер-лиги. Действующий телевизионный контракт РПЛ с «Матч ТВ», как известно, истекает по завершению текущего сезона.

«Матч ТВ» имеет приоритетное право сделать и обсудить новое предложение, о чём информировала Премьер-лига. Если же стороны не договорятся, на рынке развернётся борьба. Главным конкурентом «Матч ТВ» считается Okko Sport. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off пишет о том, что Okko готов выступить в связке с Первым каналом и обеспечить для РПЛ необходимое количество показов матчей в федеральном эфире. По данным журналиста, договорённости между Okko и Первым каналом уже есть.