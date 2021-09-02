Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Премьер-лига

​Прядкин заявил, что у РПЛ нет предложения от Okko

02 Сентября 2021 • 20:49 Комментировать

В последние дни в СМИ активно обсуждается вопрос телевизионных прав на показ чемпионата России. Действующий телеконтракт РПЛ с  «Матч ТВ» рассчитан до завершения текущего сезона.

Сергей Прядкин, который возглавляет РПЛ, в интервью для «Рейтинга Букмекеров» опроверг появившуюся информацию о наличии у Лиги предложения от Okko Sport.

Напомним, что Премьер-лига уже успела прокомментировать ситуацию и подчеркнуть тот факт, что нынешний партнёр Лиги – «Матч ТВ» – в рамках действующего договора имеет приоритетное право сделать новое предложение и обсудить его.

После шести сыгранных туров Премьер-лига России ушла на паузу на матчи сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
22:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» исключил Зе Луиша из заявки на сезон 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили: «Для меня было честью биться за великий клуб ЦСКА» 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
​Руй Витория сходил на хоккей фото
21:46 · Россия. Премьер-лига
​Okko готов объединиться с Первым каналом в борьбе за показ матчей РПЛ
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Марадишвили стал игроком «Локомотива» 1 официально
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе перешёл в «Урал» официально
20:56 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» анонсировал переход Марадишвили
20:49 · Россия. Премьер-лига
​Прядкин заявил, что у РПЛ нет предложения от Okko
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Отец Влашича: «ЦСКА отклонил предложение «Зенита» в 35 млн евро»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков – о новичках «Локомотива»: «Слышал, клуб потратил 30 миллионов»
20:15 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ дали комментарий по поводу телеправ
19:51 · Россия. Премьер-лига
Травма Шиманьски оказалась не серьёзной
19:24 · Россия. Премьер-лига
Карпов будет выступать за «Химки» на правах аренды официально
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» проявляют интерес к Джорджевичу эксклюзив
18:57 · Россия. Премьер-лига
Стадионы «Рубина» и «Ростова» получили разрешение проводить матчи РПЛ
Все новости
Рекомендуем
 