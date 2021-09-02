​Прядкин заявил, что у РПЛ нет предложения от Okko

В последние дни в СМИ активно обсуждается вопрос телевизионных прав на показ чемпионата России. Действующий телеконтракт РПЛ с «Матч ТВ» рассчитан до завершения текущего сезона.

Сергей Прядкин, который возглавляет РПЛ, в интервью для «Рейтинга Букмекеров» опроверг появившуюся информацию о наличии у Лиги предложения от Okko Sport.

Напомним, что Премьер-лига уже успела прокомментировать ситуацию и подчеркнуть тот факт, что нынешний партнёр Лиги – «Матч ТВ» – в рамках действующего договора имеет приоритетное право сделать новое предложение и обсудить его.

После шести сыгранных туров Премьер-лига России ушла на паузу на матчи сборных.