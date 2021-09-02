​Отец Влашича: «ЦСКА отклонил предложение «Зенита» в 35 млн евро»

Никола Влашич сменил российскую Премьер-лигу на английскую, перейдя из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм». Отец хорватского футболиста, Йошко Влашич, высказался для Net.hr о вариантах, которые были у полузащитника.

Йошко Влашич рассказал, что подписать футболиста хотел «Милан». Сделка не состоялась, поскольку итальянский клуб был готов потратить на Влашича только определённую сумму и не смог договориться.

Йошко также сообщил, что в прошлом году ЦСКА отклонил предложение «Зенита» по Николе Влашичу в размере 35 миллионов евро.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из «Эвертона».