Мещеряков – о новичках «Локомотива»: «Слышал, клуб потратил 30 миллионов»

Экс-председателю совета директоров московского «Локомотива» Анатолию Мещерякову представили возможность прокомментировать деятельность клуба на трансферном рынке.

«Слышал, что на последнюю трансферную кампанию клуб потратил почти 30 миллионов евро», - цитирует Анатолия Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Бывший руководитель «железнодорожников» в шутку добавил, что в Черкизове, должно быть, было найдено мощное нефтяное месторождение, которое помогло команде получить такое финансирование.

В ходе летней трансферной кампании в ряды «красно-зелёных» влились Тин Едвай, Фаустино Анджорин, Алексис Бека-Бека, Наир Тикнизян и Гирано Керк.