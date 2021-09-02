Названы клубы РПЛ, которые могут подписать Пьянича

Журналистам стали известны российские клубы, которые могут подписать боснийского хавбека «Барселоны» Миралема Пьянича. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, 31-летнего футболиста предлагали «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину». Обсуждалась аренда игрока.

Что касается самого Пьянича, то полузащитник хотел бы вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал до переезда на «Камп Ноу». За «сине-гранатовых» Миралем играет с лета прошлого года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

По оценке Transfermarkt, стоимость боснийца составляет 20 миллионов евро.