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Премьер-лига

Названы клубы РПЛ, которые могут подписать Пьянича

02 Сентября 2021 • 13:54 Комментировать (2)

Журналистам стали известны российские клубы, которые могут подписать боснийского хавбека «Барселоны» Миралема Пьянича. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, 31-летнего футболиста предлагали «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину». Обсуждалась аренда игрока.

Что касается самого Пьянича, то полузащитник хотел бы вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал до переезда на «Камп Ноу». За «сине-гранатовых» Миралем играет с лета прошлого года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

По оценке Transfermarkt, стоимость боснийца составляет 20 миллионов евро.

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Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Сентября 2021 в 14:20
как можно было с ним такой контракт заключить ума не приложу... Барса чудит уже который сезон , и нынешний тоже... Оставили Коута , этого Пьянича , Юмтити , а скинули Гризи , тот хоть какую то пользу приносил , большую чем все эти вместе взятые .
Spirit
02 Сентября 2021 в 13:57
Вот если Пьянича вернут в Юве, то будет большой ошибкой!
Надо омолаживать состав!
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