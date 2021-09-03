РПЛ теряет лучших легионеров, «Локо» везёт новых, а «Барселону» просто грабят: последняя неделя трансферного окна

Первого сентября захлопнулось трансферное окно в Европе и ещё несколько, казалось бы, сумасбродных слухов стали реальность. Только Килиан Мбаппе не оказался в Мадриде, остальное сбылось. Клубы РПЛ ещё могут совершать трансферы на вход (до 7 сентября), но главные переходы лета уже случились – Россия потеряла трёх высококлассных легионеров. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за последнюю его неделю. Самые горячие переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Массовый побег качественных легионеров

С каждым годом падает уровень российского футбола, РПЛ падает в таблице коэффициентов УЕФА, а мы начинаем дрожать, даже когда нам в соперники попадается польский «Ракув». Поэтому неудивительно, что статусные легионеры уезжают. Даже не уезжают, бегут. Бегут по одной схеме: показал уровень, не смог уйти сразу из-за высоких запросов, а потом бросил играть и был продан просто потому что надо. Никола Влашич, Алекс Крал, Матиас Норманн – все они потухли ещё в конце прошлого сезона, а в начале нового вообще выглядели пеплом.

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Самым ловким в этой ситуации оказался ЦСКА. Всё-таки у Евгения Гинера есть какая-то особая магия. «Милан», который хотел увести Влашича за бесценок, был сразу поставлен на место. Цена не падала, переговоры не двигались, а все упорно ждали. И в выигрыше от этой паузы остались «армейцы». Вдруг появился «Вест Хэм», который, как и любой клуб АПЛ, деньги особо не считает. 30 млн евро, так 30 млн евро. Ещё и 9 бонусами могут прилететь в Москву, если Влашич проявит себя в Лондоне. Самая дорогая продажа в истории ЦСКА и РПЛ – шикарная сделка по демотивированному Николе. Есть только вопрос к «Вест Хэму». Не стали платить 30 млн евро за Джесси Лингарда, просто расцветшего у Мойеса в прошлом сезоне, зато выложили больше за Влашича, первое прибытие в АПЛ которого завершилось крахом. Странно.

Одними дорожками с Алексом Кралом ходит Никола. Тот же трансфер Москва – Лондон. Теперь Влашич и Крал – одноклубники. Аренда Алекса тоже своего рода удача. Чех в последний месяц даже Наилю Умярову конкуренцию проигрывал и ясно, что «Вест Хэм» взял его лишь за прошлые заслуги и протекцию друга Томаша Соучека, играющего важнейшую роль в построения Мойеса. Третьим беглецом из РПЛ в АПЛ стал норвежец Матиас Норманн, он из «Ростова» отправился в «Норвич». Тут тоже аренда с правом выкупа – самый популярный вид трансферных соглашений этим летом. Полузащита ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» заметно ослабла, а вот «Рубин» свою звезду сумел удержать. Или ажиотаж вокруг Хвичи преувеличен и на него просто не нашлось покупателей.

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«Локомотив» пополняет российские запасы легионеров

И только «Локомотив» в последние часы августа работал над усилением РПЛ. Только Рангник и возит в Москву сильных легионеров (извини, «Спартак» и Максимилиано Кофрие). Первый в истории «Локомотива» голландский футболист подписал с клубом четырёхлетний контракт. В Эредивизи Гирано Керк был очень хорош. Техничный вингер с ударом, дриблингом и сносными кроссами – качественная опция для контратак Марко Николича. За 264 матча забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. Неплохие цифры, но в Нидерландах слишком атакующий футбол, будем смотреть, как Гирано Керк адаптируется к РПЛ. На бумаге классно смотрится и аренда 19-летнего Фаустино Анджорина у «Челси». Что ожидать от этого англичанина, пока непонятно, но потенциал явно хорош. В конце концов, Анджорин действующий победитель Лиги чемпионов.

Европейские чемпионаты

Трансферный кошмар «Барселоны»

В сентябре мы можем наблюдать руины былой «Барселоны». Такого страшного трансферного окна болельщики и представить не могли. Ждали, что уйдут непонятные Умтити, Пьянич и Брейтуэйт, получающие большую зарплату, а ушли Месси, Гризманн и Эмерсон. Лионель бесплатно уехал в Париж, Антуан за минус 80 млн евро (купили за 120, отдали за 40) вернулся в «Атлетико», а неплохой бразильский защитник стоил «шпорам» всего 25 млн евро. Усиление тоже под большим вопросом. Да, «Барселона» стала более голландской под Кумана, но Люк Де Йонг даже в «Севилье» проиграл конкуренцию за место в нападении. А Серхио Агуэро сразу выбыл до ноября и заявил, что играть без Месси вообще не горит желанием.

Не тот француз для «Реала»

Пытался хоть как-то вернуть престиж Ла Лиги, в одно лето потерявшей Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, мадридский «Реал». Бесплатно подписанный Давид Алаба старается закрыть осиротевший центр «сливочной» обороны – это неплохо, но уж очень нужен был звёздный форвард. А то нападение, где немолодой Карим Бензема пытается реанимировать любителя играть в гольф, - не комильфо для «Реала». И Перес пытался купить Килиана Мбаппе за 170+10 млн евро, но словил отказ в неприличной форме.

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Тогда Флорентино решил пойти на хитрость. Привезу восходящую звезду сборной Франции, авось не заметят. Так у «Ренна» за 37 млн евро был выкуплен Эдуардо Камавинга. По трансферным цифрам сделка прекрасная, но есть и минусы. Во-первых, на позиции Камавинга играет главная звезда будущего «Реала» - Федерико Вальверде. Во-вторых, пока непонятно звезда ли вообще Эдуардо Камавинга, прошлый сезон проведший явно хуже дебютного. И в-третьих, именно сейчас молодой француз «Реалу» не нужен вовсе. Ветераны Модрич, Кросс, Каземиро уже заняли позиции в полузащите, а есть ещё вышеназванный Вальверде, Иско и Себальос.