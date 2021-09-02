Вингер лондонского «Челси» Фаустино Анджорин переехал в российскую Премьер-лигу, где будет защищать цвета московского «Локомотива». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте российского клуба.

19-летний полузащитник перебрался в стан «железнодорожников» на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» сможет выкупить игрока за 20 миллионов евро.

Анджорин является воспитанником академии «пенсионеров». Действующий контракт Фаустино с лондонским клубом рассчитан до середины 2025 года.