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Премьер-лига

«Локомотив» объявил о подписании полузащитника «Челси» официально

02 Сентября 2021 • 08:13 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Фаустино Анджорин переехал в российскую Премьер-лигу, где будет защищать цвета московского «Локомотива». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте российского клуба.

19-летний полузащитник перебрался в стан «железнодорожников» на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» сможет выкупить игрока за 20 миллионов евро.

Анджорин является воспитанником академии «пенсионеров». Действующий контракт Фаустино с лондонским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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