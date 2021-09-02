​Появилась информация о причинах, по которым «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА в отношении «Зенита», поскольку питерцы отозвали из сборной Малкома и Клаудиньо. Также санкт-петербургский клуб намерен отозвать из сборной Колумбии Вильмара Барриоса.

Sport24 со ссылкой на некий источник рассказал о причинах, по которым «Зенит» принялся возвращать игроков из южноамериканских сборных. В питерском клубе опасаются варианта, при котором Малком, Клаудиньо и Барриос не смогут въехать на территорию Англии перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов, запланированным на 14 сентября.

Как известно, южноамериканские страны входят в британский «красный список» по коронавирусу, и при въезде оттуда на территорию Великобритании людям нужно пройти карантин длиной в 10 дней.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Зенит» могут вовсе сыграть на нейтральном поле в другой стране.

Стоит сказать, что клубы Премьер-лиги Англии договорились не отпускать игроков в сборные стран «красного списка». Так, например, Эдинсон Кавани не поехал в сборную Уругвая.