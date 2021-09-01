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На ​«Зенит» пожаловались в ФИФА - клуб отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо

01 Сентября 2021 • 23:15 Комментировать

«Зенит» принял решение отозвать из расположения сборной Бразилии двух своих футболистов – Клаудиньо и Малкома. Футболисты в ближайшее время вернутся в Санкт-Петербург.

Между тем, Бразильская конфедерация футбола сообщила о подаче жалобы в ФИФА на «Зенит» из-за сложившейся ситуации. 

Сборная Бразилии в ночь с четверга на пятницу (10 сентября) на следующей неделе проведёт матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Перу. При этом «Зенит» уже 11 сентября будет играть в чемпионате России против «Ахмата», а 14 сентября – в Лиге чемпионов против «Челси».

Добавим, что в сентябре сборной Бразилии предстоит сыграть против Чили, Аргентины и Перу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Клаудиньо
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