На ​«Зенит» пожаловались в ФИФА - клуб отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо

«Зенит» принял решение отозвать из расположения сборной Бразилии двух своих футболистов – Клаудиньо и Малкома. Футболисты в ближайшее время вернутся в Санкт-Петербург.

Между тем, Бразильская конфедерация футбола сообщила о подаче жалобы в ФИФА на «Зенит» из-за сложившейся ситуации.

Сборная Бразилии в ночь с четверга на пятницу (10 сентября) на следующей неделе проведёт матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Перу. При этом «Зенит» уже 11 сентября будет играть в чемпионате России против «Ахмата», а 14 сентября – в Лиге чемпионов против «Челси».

Добавим, что в сентябре сборной Бразилии предстоит сыграть против Чили, Аргентины и Перу.