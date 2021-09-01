В ближайшие часы Фаустино Анджорин может сменить «Челси» на «Локомотив». Московский клуб намекнул на близость оформления этой сделки посредством ролика на своей страничке в «Твиттере». В этом ролике некий человек уезжает из британской столицы под песню «Лондон, Гудбай».

Фаустино Анджорин является воспитанником «Челси». За первую команду «пенсионеров» полузащитник успел провести 5 матчей.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 19-летнего Фаустино Анджорина в 2,3 миллиона евро.

Добавим, что летнее трансферное окно в России закрывается в ближайший вторник, 7 сентября.