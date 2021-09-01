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Премьер-лига

Генич: «Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС»

01 Сентября 2021 • 17:03 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился инсайдом по поводу будущего его Нобеля Арустамяна. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС», - написал Генич.

«Нобель, брат, это правда!? Отвечай на звонки!», - добавил комментатор.

Телеграм-канал «Раздевалка» ответил Геничу, что к Арустамяну сейчас не дозвониться, так как тот «празднует приглашение на пост пресс-атташе сборной от своего армянского брата Самвела Авакяна».

Напомним, что недавно Нобель Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». По его словам, причиной тому стало скандальное интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым про бывшую жену футболиста Алану. Журналист заявил, что такое показывать в эфире спортивного телеканала нельзя.

 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Константин Генич Нобель Арустамян
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