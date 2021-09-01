Нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» высказался о переходе своего экс-одноклубника Максимилиано Кофрие в московский «Спартак».

- Каким вам запомнился Кофрие?

- Хороший, спокойный и общительный пацан. Ничего плохого не скажу. Со всеми общался.

- Было у него в команде какое-то прозвище?

- Мы называли его Макс или Кауфи.

- Как вы думаете, сумеет он заиграть в РПЛ?

- Будет трудно в первое время. «Спартак» большой клуб в России. Будет давление, нет результата и прочие факторы. Но я думаю, что пройдет немного времени, он почувствует партнеров, атмосферу вокруг команды и поймет требования. Тогда все будет хорошо.

О переходе Кофрие в «Спартак» было объявлено 29 августа.