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«Локомотив» объявил о переходе голландца Керка официально

01 Сентября 2021 • 12:43 Комментировать (1)

Трансфер полузащитника Гирано Керка из «Утрехта» в московский «Локомотив» официально оформлен. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

С 25-летним голландским легионером подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025 года. В составе «железнодорожников» Керк будет играть под седьмым номером.

За свою карьеру Гирано провел 264 поединка в различных турнирах, забил 69 голов и сделал 59 результативных передач. Керк стал первым игроком из Голландии в истории «Локомотива».

По итогам шести туров РПЛ москвичи занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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Дарт Уилфред
01 Сентября 2021 в 13:34
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