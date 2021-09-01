Трансфер полузащитника Гирано Керка из «Утрехта» в московский «Локомотив» официально оформлен. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

С 25-летним голландским легионером подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025 года. В составе «железнодорожников» Керк будет играть под седьмым номером.

За свою карьеру Гирано провел 264 поединка в различных турнирах, забил 69 голов и сделал 59 результативных передач. Керк стал первым игроком из Голландии в истории «Локомотива».

По итогам шести туров РПЛ москвичи занимают четвертое место в таблице.