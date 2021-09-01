Форвард Герман Онугха, начавший этот сезон в составе самарских «Крыльев Советов», сменил команду. 25-летний нападающий продолжит карьеру в казанском «Рубине», об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Как сообщается в твиттер-аккаунте «Рубина», с игроком подписано арендное соглашение до конца сезона. В договор включен пункт о последующем выкупе футболиста.

Отметим, что правами на Онугху владеет датский «Вайле».

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.

После шести туров «Рубин» набрал 11 баллов и занимает пятое место в РПЛ.