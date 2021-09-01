Колосков: Нам нужен лимит в формате «6+5»

Вчера состоялось собрание клубов российской Премьер-лиги, на котором должен был решиться вопрос отмены лимита на легионеров. Но, к общему знаменателю прийти так и не удалось.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу» высказал свое мнение на этот счет. Он привел в пример конец прошлого десятилетия, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, говоря о том, что не лимит стал корнем проблем российского футбола.

Более того, чиновник не поддержал идею полного снятия ограничений: «Нам нужен лимит, иначе мы останемся без сборной команды. В каком виде? Как было раньше, «6+5». Впрочем, Колосков заявил, что компромиссным вариантом может быть и формат «10+15».