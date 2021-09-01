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Премьер-лига

Бистрович остаётся в ЦСКА

01 Сентября 2021 • 11:42 Комментировать

Полузащитник Кристиян Бистрович остается в московском ЦСКА, несмотря на слухи об уходе. Об этом в интервью Sport24 поведал футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы хорвата.

В беседе с журналистами представитель игрока заявил, что все слухи являются фейковыми. По словам агента, с футболистом не контактировал ни один из клубов. Таким образом, Бистрович останется в «армейском» коллективе.

Ранее сообщалось о возможном переходе Кристияна в «Специю».

В новом розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в двух встречах, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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