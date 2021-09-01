«Локомотив» исключит Зе Луиша из заявки

Форвард Зе Луиш может быть исключен из заявки московского «Локомотива», об этом сообщает на своих страницах «Спорт-экспресс». Это будет сделано для того, чтобы освободить в заявочном листе легионерское место. Вскоре ряды «железнодорожников» должны пополнить хавбеки Гирано Керк («Утрехт») и Фаустино Анджорин («Челси»).

Недавно стало известно о травме Зе Луиша. Из-за повреждения 30-летний голеадор рискует провести в лазарете до двух месяцев.

В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий поучаствовал в трех поединках, в которых не отметился результативными действиями.