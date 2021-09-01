Арустамян поделился инсайдом по трансферу Антона Миранчука в ЦСКА

Инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала высказался насчет возможного перехода хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в ЦСКА.

По словам журналиста, в этой истории еще не поставлена точка. «Армейцы» по-прежнему заинтересованы в футболисте. При этом Арустамян отметил, что «железнодорожники» готовы рассмотреть предложения по игроку. Судьба Миранчука решится в ближайшие дни.

Антон защищает цвета «Локомотива» с 2017 года, его контракт рассчитан еще на три сезона.

В прошлом сезоне хавбек провел 25 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.